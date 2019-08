Thalía Valdivia se prepara para Tokio 2020

La maratonista huanuqueña que participó en la prueba pedestre de 10 km expresó su satisfacción y orgullo por haber representado a nuestro país. No ganó medalla, pero para ella es como si lo hubiera hecho, porque quedó como la mejor sudamericana, estampó nuevo récord nacional y mejoró su propia marca en más de 34 segundos.

“Fue emocionante representar al Perú en los Juegos Panamericanos, estoy contentísima por este gran avance en mi carrera deportiva, por romper mi marca por más de 34», significa mucho para mí, esto es el comienzo. Esta experiencia me da lugar para acercarme a la marca que exige los Juegos Olímpicos Tokio 2020, no será nada fácil pero trabajaré con más compromiso Creo que con el trabajo en equipo con la Federación Peruana de Atletismo, IPD y las personas que me apoyan, todo es posible.

Agradezco a mi entrenador José Luis Chauca por mi mejoría. Se lo dedico a él, a mi grupo de entrenamiento, a mi familia y a todo el Perú por el apoyo moral. Gracias a todos por su apoyo y muchos saludos”, dijo a Ahora Deportes.