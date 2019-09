Tic Tac se llevó la Copa New Athletic

En el equipo del club Tic Tac campeonó en el torneo libre de fulbito Copa New Athletic, cuya final se jugó el sábado en el complejo la Olla de Barro.

En la gran final, el conjunto ganador se impuso al club Gonzalo Reparaciones por 1-0 con gol de Virgilio Caballero en dramático partido que tuvo de todo para gustar a la gran cantidad de aficionados que se dieron cita a la final.

Tic Tac se llevó el trofeo New Athletic y el primer premio de US$ 1000 entregado por el gerente de la Olla de Barro, José Pablo Chaupis; mientras que el segundo Gonzalo Reparaciones recibió US$ 300. Tercero fue el cuadro de Tienda Deportiva León que fue premiado con US$ 200.

La promotora anunció que la próxima edición de la Copa New Athletic comenzará en la primera semana de octubre.