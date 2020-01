Tita Guerra: El arte textil como propuesta ecológica

Diseñadora y artesana

Tita. Así es como la conocen sus amigos, alegre, divertida y con muchas ganas de trabajar. Hace años ha incursionado en el diseño y el arte textil.

Hoy entrevistamos a Cinthya Marlene Guerra Sifuentes, quien no solo se dedica a la traducción e interpretación, si no también, teje, borda y sobre todo crea. Después de alejarse unos años de este rubro ahora regresa con una novedosa propuesta, y aquí se la contamos:

¿Cómo inicias en el diseño?

Para la época, una artista no iba a tener el éxito ni el progreso que se espera, por lo que no recibí apoyo para dedicarme al arte. Estudié traducción e interpretación a la par que iba tejiendo. Para esos tiempos, se da el boom del diseño étnico en Lima, eso me sirvió para terminar de inspirarme. La primera puerta que se me abrió fue las de las tiendas de diseñadores independientes. Los otros me la cerraron. En las que me abrieron fue un éxito, a la semana me llamaban y decían: “necesitamos más, la gente lo está pidiendo”. Y así es como empieza mi camino en el mundo artesanal.

Después de un tiempo regresas con una nueva propuesta

Sí. Estoy encaminada en lo que quiero hacer, proponer, transmitir y heredar. Por que heredamos técnicas, tradición y sobre todo cultura. Quiero mostrar que Huánuco tiene una artesanía fina. Lo único que tenemos es el manto blanco de Tambogan, una de las piezas más finas que hay en el Perú y está en Huánuco.

Cinthya tiene además una propuesta ecológica, por eso usa el algodón y siempre este tema está pendiente en sus decisiones. Mientras viajamos a Tomayquichwa a visitar su taller, nos cuenta que su primer encuentro con el arte manual ha sido en el colegio y que el arte fue su curso favorito.

Ya en su taller hablamos sobre sus propuestas:

Con mis sombreros tengo tres propuestas: La primera es la más pura, los sombreros con flores. Uso un material sano y amigable con el ambiente, que es el algodón. Las flores tejidas a croché las he colocado en los sombreros. En el segundo, combino tres técnicas: el katpy o “picateada” (consiste en poner una tela sobre otra, vas cortando alguna figura y coces alrededor, con mucho pulso y paciencia), la saksa (técnica huanuqueña, lo que las mujeres ponen en el filo de sus mantas blancas) y el macramé.

La tercera propuesta que es la de evocar nuestra danza de los Negritos de Huánuco, la intención es transmitir cultura. Uso los dorados que se utilizan en los cotones y levas, las plumas de colores que son muy llamativas. Y para los varones el simple sombrero con las cintas que se hacen en la “callhua” (técnica preinca que desarrollan las mujeres en Huánuco).

Siempre me he preguntado ¿cómo puedo hacer para que un(a) huanuqueño(a) transmita su cultura a través de algo que lleve puesto?, esta es la propuesta que doy.

¿Qué les dirías a los huanuqueños?

Me gustaría que el huanuqueño aprenda a usar cosas que tengan su identidad. Porque no solamente es decir “tenemos el mejor clima del mundo”, sino demostrémoslo a través de nuestras manifestaciones. No solo seamos, si no parezcamos huanuqueños”.

