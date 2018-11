Torino será rival de Alianza UDH en cuartos

Tras los partidos de vuelta de los octavos de final, quedaron establecidas las parejas para los cuartos de final de la Copa Perú, de donde se clasificarán los 4 equipos que disputarán la gran final.

Según el diseño de las diversas etapas que dio a conocer la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado, al Alianza Universidad de Huánuco le corresponderá enfrentar al Atlético Torino de Talara; el cotejo de ida se jugará posiblemente este domingo 11 a las 3.00 de la tarde en el estadio Heraclio Tapia León, salvo que los talareños quieran jugar primero de locales en el estadio Campeonísimo.

De esta forma, el conjunto talareño nuevamente se presentará en Huánuco, luego de eliminar al León de Huánuco, aunque en esta oportunidad enfrentará a un cuadro azulgrana mucho mejor que los cremas.

Los otros emparejamientos de cuartos de final de la Copa Perú, serán los siguientes:

UDA de Huancavelica vs Las Palmas de Chota,

Molinos El Pirata vs Credicoop San Cristóbal de Moquegua

Santos FC de Ica vs Social Venus de Huacho.

Alianza Universidad vs Atlético Torino