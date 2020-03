Torneo Apertura se pone de candela

Salió bien parado y con la cabeza en alto. Un valioso empate que lo mantiene al tope de la tabla y conservando los tres puntos de distancia sobre sus más inmediatos perseguidores, logró el cuadro azulgrana en Ayacucho.

En seis jornadas se ha mantenido invencible y con 16 puntos es puntero absoluto e invicto a tres puntos de distancia Universitario y Binacional que sumaron 13 unidades. Mientras, la tabla de posiciones se ha estrechado porque además, Academia Cantolao, con 12 puntos también desplazó a Ayacucho que bajó al quinto puesto junto con Melgar ambos con 10 puntos.

Ahora viene la sétima fecha, igual de importante, como Llacuabamba vs Ayacucho, Boys vs Cristal, Alianza Lima vs Binacional y Cantolao vs Universitario.

Por su parte, el puntero recibirá al Mannucci, este domingo a las 3.00 p.m. en el estadio Heraclio Tapia León.