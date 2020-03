Torneo de Liga de Chaupimarca muy atrasado

Cerro de Pasco.- En la Liga de Fútbol Matriz de Chaupimarca el presidente César Chávez Medina refirió que su torneo correspondiente al presente año arrancará recién el domingo 22 de marzo para dar tiempo a que los clubes completen sus documentación y se preparen mejor.

Añadió que hasta la fecha solo 8 equipos han asegurado su participación. El Club Unión Pasco no va más, abandonaría el certamen por cuestiones económicas; en ese sentido hay un documento firmado por el propio presidente, el alcalde Marco De la Cruz, que el delegado Guillermo García no hace llegar a quien corresponde; se está aguantando no se sabe porqué. Asimismo se sabe que un nuevo club se integraría la liga matriz, se trata del Instituto Tecnológico Pasco.