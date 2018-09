Trabajadores de Tusi en huelga de hambre

Pasco

Unos 30 trabajadores de la construcción del camino rural de Shalali, en el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia Daniel Alcides Carrión, Pasco, se declararon en huelga de hambre exigiendo el pago de sus haberes.

Los obreros manifestaron que la Municipalidad de Santa Ana de Tusi, bajo pretextos administrativos, estaría obstaculizando el pago de valorizaciones. Añadieron que desde diciembre de 2017 la empresa a cargo de la obra no percibe presupuesto de la comuna y genera este inconveniente.

Los trabajadores señalaron que desde hace más de dos meses no perciben sus salarios a pesar de haber laborado con normalidad. Debido a esta situación acordaron emprender esta medida de fuerza y pedir a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto.

Responsabilizan a la Municipalidad de Santa Ana de Tusi de no cumplir con sus labores administrativas y perjudicarlos económicamente. “Exigimos que el alcalde adopte medidas correctivas y atienda nuestra demanda”, precisaron.