Trabajadores del proyecto de agua paralizaron labores Por falta de pago

Pasco

Más de 40 trabajadores del proyecto integral de agua potable para la ciudad de Cerro de Pasco decidieron paralizar sus labores exigiendo el pago de sus haberes y dotación de materiales. Un grupo llegó hasta a las afueras de la sede del Gobierno Regional de Pasco para hacer conocer sus demandas.

Uno de ellos mencionó que actualmente no hay materiales para continuar con la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable–PTAP en el punto de Uliachín. “Necesitamos agregados, fierros, cemento y otros materiales para seguir nuestra labor”, afirmó. Añadió que además no han percibido sus remuneraciones por casi un mes y medio y por estas razones decidieron paralizar el trabajo y llegaron al Gobierno Regional solicitando diálogo con el mandatario, Teódulo Quispe Huertas y que solucione esta problemática.

“Desde hace un mes que estamos impagos. El gobernador regional debería retirar a los funcionarios que no cumplen sus funciones y provocan estos obstáculos en la obra que se encuentra en un 80 %”, expresaron.