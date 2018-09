Tremenda polémica por Maradona en México

La contratación de Diego Maradona por el club Dorados de Sinaloa, de la segunda división mexicana, ha desatado una ola de críticas contra el club y contra el técnico, la mayoría de las cuales está en desacuerdo.

De inmediato generó varios anticuerpos, encontrando en el periodista Gerardo Velázquez de León el punto más fuerte.

En una columna en el diario El Universal, señaló sin pelos en la lengua que “Diego Armando Maradona está enfermo, es un adicto. Durante el Mundial de Rusia, lo vi en diversas ocasiones en los estadios y el espectáculo fue deplorable, de hecho, una buena parte de la élite de exfutbolistas que ahí estaban, también se indignaron al grado de solicitar la expulsión de este hombre para que ya no pueda acudir a los estadios”.

Al mismo tiempo, el periodista criticó a los empresarios que lideran los equipos del fútbol mexicano al apuntar que “pueden hacer de su dinero lo que se les dé su reverenda gana, pero no hay duda de que Maradona es solamente un imán de taquilla que ni idea tiene de lo que va a hacer y de los objetivos que debe pretender siempre una institución como esta”.

“Antes de pensar en dirigir, debería pensar en iniciar un tratamiento contra las adicciones, porque no es un ejemplo que represente los valores del deporte, por más grande que haya sido en el campo, por más que haya ganado el Mundial de 1986 él solo, por más que se sienta Dios”, agrega también el columnista.

Contra viento y marea, Maradona ha comenzado a trabajar y ha generado una enorme expectativa.