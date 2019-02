Tres bajas en plantel azulgrana

Para enfrentar al Deportivo Municipal, el cuadro aliancista tendrá tres bajas entre jugadores y miembros del comando técnico, porque el volante José Rivas, expulsado en el juego con el Cantolao, queda automáticamente inhabilitado. Junto al ‘Mudo’ quedó inhabilitado el preparador físico Vassella por un problema con los árbitros.

A quien también se puede considerar baja es al colombiano Robinson Aponzá. El delantero aún no está habilitado porque la Federación Colombiana aún no ha enviado su transferencia y el club aún no puede inscribirlo.

Ahora Deportes se informó que el club ha solicitado al club Jaguares de su país, le expida su carta de transferencia hace más de una semana, es decir antes de la primera fecha, pero no ha respondido hasta la fecha. Se supo que la FIFA reglamenta estos casos dando un plazo de 8 días para que el club de origen responda o dé a conocer sus condiciones, en caso contrario la propia Federación Colombiana estará obligada a expedir la transferencia. Según la fuente, la próxima semana Aponzá ya podrá jugar en Alianza UDH.

De otro lado, Ahora Deportes también obtuvo la información que la posibilidad que el paraguayo Cristian Bogado todavía está, ya que a más tardar a fines de este mes solucionará su problema.