Ubierna no quería pasar examen médico

Ayer se supo que el volante Benjamín Ubierna aún no había firmado contrato con Alianza UDH porque el club quería que pase los exámenes médicos de rigor como hacen todos los clubes cuando contratan jugadores para descartar lesiones o problemas de salud que pudieran impedirle jugar normalmente.

Una fuente del club informó que el jugador no quería pasar el reconocimiento médico y el sábado pidió permiso para viajar a Lima por asuntos personales y el domingo llamó amenazando con no volver si no firmaba contrato, como una manera de presión, pero le contestaron que primero pase los exámenes. Sin embargo, el lunes se supo que ya había firmado por el Mannucci y fue presentado en sus redes sociales.

Hay que señalar que Ubierna estuvo en San Martín y en UTC, donde jugó muy poco porque tiene una lesión que continuamente se le recrudece.

Se sabe que el club Alianza UDH se encuentra cerrando tratos con dos jugadores de primer nivel y en cualquier momento se estarían incorporando a los entrenamientos.