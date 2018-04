Mediante oficio n.° 086-2018-MP-Hco-GSA del gerente de Sostenibilidad Ambiental de la Municipalidad de Huánuco, Fidel Montes Godoy, da un ultimátum de 24 horas a la Municipalidad de Amarilis para que pague la deuda de S/225 000 por concepto de uso del botadero de Chilepampa al tener un atraso de 15 meses. En caso de incumplimiento o que la máxima autoridad municipal de Amarilis no se comprometa directamente a solucionar esta dificultad en un plazo perentorio, se ha tomado la decisión de impedir el ingreso de los vehículos de limpieza pública de Amarilis hacia la planta de Chilepampa

Asimismo, Montes Godoy expresó que aparentemente no hay voluntad ni intención de cumplir las obligaciones mensuales de S/15 000, como se puede denotar de la inconducta mostrada por los funcionarios municipales de Amarilis que no han dado ninguna respuesta.

Recordó que el botadero municipal controlado de Chilepampa se financia con el aporte económico de las municipalidades que lo utilizan, por lo cual deben pagar puntualmente sus mensualidades para no generar problemas de funcionamiento y operatividad, como está ocurriendo con el retraso del pago por parte de la Municipalidad de Amarilis.

Pillco Marca

En el caso de Pillco Marca, asumió el pago de la deuda el mismo alcalde, de modo que en los siguientes días cumplirá con abonar lo atrasado, que en su caso no es de muchos meses. Este distrito paga S/10 000 por el menor volumen de residuos que lleva.

145 toneladas

Informó que en la actualidad ingresan 145 toneladas de residuos sólidos, diferenciándose la cantidad de 120 toneladas en 2017.