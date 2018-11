Una semana de descanso en la Segunda División

El campeonato de ascenso de Segunda División de la Liga de Fútbol de Huánuco se tomará una semana de descanso luego de culminada la primera rueda y antes de comenzar las liguillas. Así lo acordaron los representantes de los ocho equipos clasificados, en la reunión del lunes, en donde se llevó a cabo el sorteo del fixture y se aprobaron las programaciones de las tres fechas de la liguilla.

El presidente de la Liga, Germán Astuquipán, afirmó que las liguillas comenzarán la próxima semana y se jugarán en el estadio Heraclio Tapia, en vista que ya habrá disponibilidad del primer escenario deportivo de Huánuco, porque ya no habrá fútbol de Copa Perú.

En la primera fecha de las liguillas, los partidos a jugarse son los siguientes:

Grupo A: Gumercindo Curasi vs Botín de Oro y Jorge Chávez vs Real Santander.

Grupo B: Mateo Aguilar vs Alfonso Ugarte y Amigos de Alianza vs Boca Jrs.