Unión Cayumba en plena pretemporada

Para la Copa Perú 2020

Bajo la dirección técnica de José «La Virgen» Dionisio y Sergio Chávez, reconocidos profesionales de la región Huánuco, entrena arduamente el plantel completo del Unión Cayumba para la temporada 2020.

El cuadro cayumbino lo preside el Abog. Miguel Meza Malpartida, apoyado por su dinámica junta directiva, socios y allegados amantes del fútbol tingalés.

Su principal objetivo es ser protagonista en la Copa Perú 2020, llegar en la etapa nacional lo más lejos posible y tentar la clasificación a la finalísima, y por qué no soñar con el ansiado título de campeón, que sería una satisfacción para el pueblo leonciopradino.

Para lograr esta meta se ha renovado casi al 100 % del plantel de la temporada pasada; lo encabezan Keny Jara, Tony Gargate, Elvis Vásquez, Johan Chelín, Bray Marruecos y otros, y se ha reforzado con futbolistas de renombre nacional que ya han jugado la finalísima de la Copa Perú. Ellos son: Carlos Aliaga, ex Municipal Agomarca, León de Huánuco, Hualgayoc; Jorge Vilchez, ex Alfonso Ugarte, Garcilaso, Comerciantes Unidos y UTC; Ahyrton Otoya , ex Municipal de Agomarca, José Gálvez, Cantolao; Michel Ruiz, arquero ex Municipal de Agomarca, León de Hco.; Edzel Quiroz, ex Alfonso Ugarte de Puno, UDA de Huancavelica, entre otros.