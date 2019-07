Unión Pasco subcampeón provincial

Por: Trebor Barzola Eufracio

En el estadio Daniel A. Carrión, el Once Caldas de Huariaca fue por lana y salió trasquilado, el Tecnomin FC, que nada tenía que hacer en la pelea, lo derrotó por 4-1 y lo dejó fuera de carrera. La soberbia venció a los huariaqueños, sin jugar ya habían ganado, no contaban con que Tecnomin iba jugar con dignidad. A los 8’ Ramiro Moscoso sorprendió con un zapatazo para abrir el marcador, el resto del tiempo fue de dominio naranja, mientras que el Once se desarticuló. En la segunda parte Moscoso vuelve a marcar a los 7’ de un furibundo tiro que enmudece a los seguidores de Huariaca que en gran número se apostaron en las graderías.

A esas alturas la figura de Jonathan Huacchillo se alzaba como el motor de la naranja; a los 34’ Irvin Díaz pone el 3 a 0; había que ver el ambiente del Caldas con su técnico Rivelino Caraza aniquilado; como si fuera poco, a los 35’ Díaz pone el tiro de gracia; sobre el final con vergüenza el mejor elemento del Caldas, Gabriel Lara, anota el de honor.

El Unión Pasco desde la tribuna clasificó como subcampeón con 4 puntos; recibió medallas y trofeo de manos del alcalde Omar Raraz.