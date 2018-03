Luego de permanecer 11 días desaparecida, la estudiante universitaria Tessy Astrid (22), apareció sana y salva, pero a cientos de kilómetros de su ciudad natal. La joven llegó solicitando ayuda a la comisaría de Cayhuayna.

Tessy había salido de su habitación ubicada en la avenida San Martín, en Ica, el pasado 27 de febrero, y no retornó. Desde entonces sus padres la buscaron intensamente y el último siete de marzo denunciaron su desaparición en la dependencia policial.

“Vino a la comisaría y dijo que llegó de visita a Huánuco y no tenía donde quedarse, nos pidió un lugar para dormir, pero no quería decirnos su lugar de procedencia, tampoco tenía documentos de identidad”, declaró el comisario de Cayhuayna, mayor Julio Cesar Quiroga.

Los policías la identificaron a través del sistema biométrico en la oficina de Criminalística, y al buscar a sus familiares, de acuerdo a la dirección de su ficha Reniec, les indicaron que estaba desaparecida.

Fue puesta a disposición de la Depincri, sección Desaparecidos, para continuar con la investigación de cómo llegó a Huánuco y ser devuelta con sus familiares. No se descarta que tenga problemas mentales.