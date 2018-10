“Vamos a hacer de Lima una ciudad de futuro”

En su primer pronunciamiento, tras lograr virtualmente la alcaldía de Lima en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, Jorge Muñoz Wells, agradeció a la ciudadanía por haber confiado en su candidatura y se comprometió a hacer de Lima una ciudad para el futuro.

El mitin lo dio en el local partidario de Acción Popular, desde donde Muñoz expresó: “Quiero agradecer a cada uno de los que han hecho posible esta victoria. Mi compromiso es un compromiso ciudadano para hacer de Lima una mejor ciudad, una que sea vivible para todos nosotros que sea realmente para el futuro. Ese es un compromiso que tenemos que trabajar profundamente”, comentó.

Muñoz también dijo que para lograr este objetivo tendrá que trabajar de la mano con diversas autoridades como el presidente de la República, de quien dijo haber recibido una llamada. Agregó que el compromiso que asume significa una lucha frontal contra la corrupción.

“Hemos recibido la llamada del señor presidente de la República que generosamente me ha dicho que vamos a trabajar en conjunto para sacar adelante a Lima. El alcalde solo no lo puede hacer y para eso requiere a los distintos actores de esta capital y de nuestro país todos comprometidos. Tenemos que limpiar esa corrupción que nos ha golpeado últimamente y que no nos vamos a casar con ella de ninguna manera”.