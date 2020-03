Verdecocha arma equipo poderoso

Quiere superar campaña de 2019

El Real Verdecocha de La Unión, decididamente ha entrado a competir a lo grande, de la mano de su presidente, Julio Maldonado Rivera y tiene como asesor al conocido Juan Mori, ex León. En la DT ha contratado a Jaime Cuadros y ha formado un plantel de conocidos jugadores destacados en sus puestos. Entre ellos están: Siles Martínez, ex reserva Alianza UDH, Erick Lino (ex Unheval), Franco Ambrosio (ex Unheval), Sergio Aguirre, ex 11 Caldas de Huariaca, Juan Carlos Piñán (ex 11 Caldas), Edinson Villegas (sub-20) ex Real Kotosh, York Moreno (categoría 2002), ex Pavletich, Alejo Pajuelo, Kenthy Bazán, Flores Raymundo, Mig Tiburcio Cruz, Gino Zúñiga, Diego Enríquez, Nestor Isidro Pazos, Alexis Fernández Aldair Piñán, Carlos Machado, Tarazona Albornoz, Jeison Cruz y Abel Agama.

Lógicamente su objetivo es superar su campaña de la etapa departamental del año pasado. El torneo comienza el 15 y Verdecocha está listo para iniciar su campaña.