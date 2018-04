En entrevista a un medio de comunicación nacional, el congresista Rogelio Tucto pidió que se indulte al jefe de Sendero Luminoso y genocida terrorista Abimael Guzmán, tal y como se hizo con el expresidente Alberto Fujimori, con el fin de fortalecer la “reconciliación nacional”. Estas declaraciones evidencian su condición de proterrorista, lo cual es sumamente preocupante. Parecería que Tucto no vivió la época del terror en Huánuco. Parece no recordar que los municipios de Panao y Santa María del Valle fueron incendiados. Parece no recordar la cantidad de muertos y familias destruidas que dejó a nivel nacional el asesino Abimael Guzmán.

Los comentarios poco responsables del congresista Rogelio Tucto, han causado mucha indignación, pena y decepción a la población no solo de Huánuco, sino también de todo el país. Con respecto a los huanuqueños, nuevamente nos volvimos a sentir avergonzados de nuestros representantes en el Congreso de la República. Nos preguntamos, si estamos pagando tan tremendo karma, como para tener siempre este tipo de representantes con tan bajo nivel de moral, calidad educativa y de compromiso con la población que los eligió.

Lo curioso es que se supo que congresistas elegidos por Huánuco, sí han apoyado a otras regiones a tener hermosas carreteras, imponentes hospitales, inigualables colegios, etc. Sin embargo, cuando les tocó el turno de apoyar al departamento que los eligió, simplemente se hicieron de la vista gorda, y por eso todavía estamos en el siglo XXI con trochas carrozables, con una única carretera estrecha y sin señalizaciones, con una carencia sumamente preocupante en hospitales y profesionales médicos, entre otros.

Este es el caso de la presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, señora Karina Beteta, quien ofreció en su momento que iba a destinar un presupuesto en el 2018 para construir el Centro Cultural en el terreno del Club Central; pero hasta la fecha no existe ni presupuesto y mucho menos el proyecto de dicho centro. Sin embargo, de acuerdo a los Keikovideos, se conoce que sí consiguió presupuesto para obras de otros colegas de otras regiones.

Debemos de meditar en el futuro y esperar tener mejor criterio y conciencia de voto para elegir bien a nuestros congresistas.