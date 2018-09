Vienen los topes entre Municipal y San Agustín

Por: Trebor Barzola E.

Cerro de Pasco.- Se vienen los topes entre equipos pasqueños en la etapa nacional. El Municipal y San Agustín se enfrentarán en dos cotejos relámpago; el domingo 16 en Yanahuanca el Echa Muni recibirá al San Agustín; luego el miércoles 19 en el estadio Carrión, San Agustín recibirá al Municipal por el descarte. Como se verá se disputarán seis puntos de oro, aquel que logre los seis tendrá una buena opción para clasificar a la rueda de repechajes; si los puntos son compartidos, así de simple ambos quedarán eliminados.

Si bien es cierto a estos dos topes San Agustín llega con 4 puntos, no tiene la seguridad de continuar sumando, pues cuenta con un cuadro limitado, pese a contar con toda la logística de sus patrocinadores; San Agustín está jugando a nada, no se nota la estrategia de Carlos Cumapa y Pablo Camargo; como si no hubieran jugadores en Pasco, el domingo hicieron ingresar a dos jugadores de sumo, como el ‘Tanque’ Rojas y Gerson Torres que ya no están para estas lides, algo raro está pasando con el cuadro santo.

Aparentemente el Municipal llega mejor; pues en los dos empates que sacó pudo ganar, se lo merecía, pero los merecimientos no cuentan, hay que ganar con goles; en el último cotejo entre ellos, los barredores ganaron por 5-2; la prerrogativa lo tiene el cuadro yanahuanquino.