“Votación para aprobación del Estatuto fue legal”

Ante la ola de reacciones de disconformidad y protestas por la aprobación del nuevo Estatuto de la FPF, Ahora Deportes pidió una explicación sobre la legalidad de la votación a Lucio Alva, presidente de la LDFH y miembro del Directorio de la FPF.

Alva afirmó que los disconformes son cuatro gatos que reclaman porque el nuevo Estatuto no está de acuerdo a sus intereses. “La elección es legal, de acuerdo a los lineamientos de la FIFA, una comisión especial ha adecuado el Estatuto a la realidad del fútbol peruano, lo que fue aprobado por mayoría absoluta. Los que no están de acuerdo son solo siete; como en democracia hay el oficialismo y oposición; en este caso ganó la mayoría y la minoría perdió, si no les gustó lo siento. Es falso que la mayoría de los presidentes departamentales han cumplido su periodo, eso dicen los opositores, todos estaban hábiles sino no hubieran podido votar”, aseguró.

De otro lado, Lucio Alva señaló que aún no sabe si irá a la reelección en la FPF y en la departamental porque aún no se sabe las reglas de juego. “Todavía no he pensado en eso, vamos a esperar la convocatoria y las bases, de repente no puedo ser candidato, por eso vamos a esperar; todavía falta mucho para las elecciones”, finalizó.