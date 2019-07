WhatsApp, Facebook e Instagram caídos: problemas y fallos con las fotos

Las tres aplicaciones de Menlo Park tienen problemas para mandar y recibir imágenes.

veces las aplicaciones se quedan pensando qué hacer: si enviar un mensaje ahora o dentro de un rato, la lista de imágenes de un perfil de Instagram tarda en cargar o no se refresca tu timeline de Facebook. Esto es lo que a muchos usuarios les está pasando en estos momentos, aunque siendo más concretos son las fotos que recibes por WhatsApp, Facebook e Instagram las que no se cargan

Todas las fotos redes de Facebook en ‘out’

Todo el mundo comparte contenido multimedia en redes sociales. Ahora más que nunca se abre la temporada de las fotos en la playa tomando el sol o en la piscina intentando aplacar el calor intenso que hace en la Península. Pero a todos estos que han empezado a compartir sus momentos en alguna red social de Facebook se han encontrado con la sorpresa de que las fotos no cargan en WhatsApp, Facebook ni Instagram.

El mapa de que nos deja DownDetector lo dice bien claro en la app de fotos Instagram, donde el fallo es general. No se cargan ni imágenes de perfil, ni fotos del feed y mucho menos las Stories. La foto de la paella también tendrá que esperar en WhatsApp, donde solo se puede fardar del sabor que tenía al menos de momento ya que la app de mensajería no deja cargar ni descargar imágenes. Lo mismo pasa con Facebook, cuyo servidor encargado de la gestión de imágenes no funciona desde hace un rato.