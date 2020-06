¿Y si todos salimos a la calle?

Escribe: José Antonio Beraún Barrantes (Jr.)

Abogado, economista, sociólogo y docente universitario

Llevamos 77 días de aislamiento social obligatorio. La última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) da cuenta de un ascenso en la aprobación del presidente de la República: de seis puntos porcentuales en abril de este año a ubicarse en mayo en 74 % debido a la simpatía ciudadana.

Muchas son las críticas que se esgrimen desde diversos frentes de la sociedad y la política, las que se ven acentuadas por irregularidades como la contratación, por parte del Ministerio de Cultura, de la persona llamada Richard Swing.

Ante ello, la reacción y el gesto políticos han sido inmediatos: ha caído la ministra de Cultura, y ya el caso Swing se encuentra en el Ministerio Público a espera del resultado de las investigaciones. ¡Que ahí se deslinden responsabilidades! Aunque ello no parece tranquilizar a los críticos que desearían que la cabeza que ruede sea la del presidente.

Se ha acentuado la visión negativa, sobretodo desde la extensión del aislamiento hasta el 30 de junio de 2020; los bonos no han llegado a todos los que los necesitan; el programa Reactiva Perú es criticado porque ha beneficiado a empresas, que se considera, no lo requieren. Esos temas tienen que mejorarse, pero sin sesgos, como excluir a algunas empresas del crédito por consigna.

Más allá que el Gobierno responda y dé explicaciones a cada opinión adversa y concreta, me parece que la continuación del aislamiento es necesaria. La cifra de contagios y lamentables fallecimientos por la COVID-19 no cede, y sería altamente irresponsable decir, alegremente, que la normalidad está de vuelta y que todos podemos salir a la calle.

Tampoco se puede achacar a la gente de irresponsable señalando, de forma ligera, que es por culpa de los que salieron que estamos como estamos y por no haberse respetado de forma estricta la cuarentena. Ese tipo de opiniones y perspectivas tienen cero empatías y no entienden la necesidad de muchos que si hubiesen podido hacerlo, habrían preferido evitar la exposición y quedarse en sus casas. Es también cierto que hay personas y personalidades que han salido a fiestas y reuniones sociales, de forma innecesaria, lo que también debe ser señalado, pero no es el mayor número de casos, creo.

Como sea, la ampliación de la cuarentena se impone y quien la critique, tal vez podría decirnos, ¿cómo combatir la pandemia con millones de peruanos en las calles?

No pretendo ser escudero del Gobierno ni del presidente, pero creo que debemos evitar la generalización abusiva y la crítica irreflexiva. Quien crea que se pueda tomar medidas más acertadas para salvar la salud y la economía, que diga cómo hacerlas. No basta decir que otros países, con realidades y cultura distintos a la nuestra, han hecho A o B. Hay que tener siempre en cuenta el contexto.