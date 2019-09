Ya no habrá repechajes en la Copa Perú

La Federación Peruana de Fútbol acaba de poner en vigencia importantes modificaciones al sistema Copa Perú, que se aplicarán en la etapa nacional. Una de ellas es que ya no habrá repechajes para definir a los equipos que acompañarán a los 16 primeros de la tabla única nacional, para pasar a los octavos de final. Ahora los 32 primeros pasarán directamente y los 18 últimos quedarán eliminados. Los 32 equipos jugarán directamente a una fase de llaves bajo el criterio de su ubicación: 1 vs 32, 2 vs 31, 3 vs 30, y así sucesivamente.

Entre otras modificaciones, ya no será obligatorio la presencia de menores de edad en la cancha, podrán tener jugadores de hasta 32 años, ya no se exigirá las cuotas de jugadores naturales o foráneos.

De otro lado, habrá una Comisión de Justicia exclusiva para la Etapa Nacional, que resolverá los reclamos en una sola instancia.

Finalmente, obligatoriamente desde 2020, para las etapas distrital, provincial y departamental los equipos de la Copa Perú deberán contar, como mínimo, con un jugador de la categoría Sub-18 (nacidos en 2001) y dos de la categoría Sub-20 (nacidos en 1999).