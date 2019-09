Yanacocha sacó magro empate ante Agomarca

Yanacocha y Agomarca igualaron 1-1 en Yanahuanca, en resultado que favorece los intereses de Agomarca para avanzar en la etapa nacional. Robinson Quintana abrió el marcador a los 24’ de la primera etapa para Agomarca; mientras que Huacchillo igualó a los 4’ del final.

El tope, dirigido por el pito huanuqueño Dody Igarza, no tuvo acciones de buen fútbol y al contrario ambos equipos fueron desordenados e inoperantes.

Fracasó el comando técnico de Yanacocha. Lo contrataron con muchas expectativas pero no dio resultados; vendieron humo a los dirigentes comuneros. Lisandro Barbarán no dio la talla; en tres cotejos oficiales no pudo vencer a Yanacocha; el cholo Elmer Castro técnico paucartambino fue más astuto.

El empate, a Yanacocha lo rezaga con solo 4 puntos, mientras que Agomarca suma 7 unidades. El próximo domingo Yanacocha va a Huacho para enfrentar a Maristas, mientras que el Agomarca recibirá al JTR de Huancayo en el DAC.