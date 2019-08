Yanahuanca juega mal pero goleó

El Municipal de Yanahuanca sin convencer goleó por 8 a 0 a la Academia Pepe de Iscozacin; el cuadro selvático se presentó con una plantilla limitada, propenso a ser goleado, pues con las justas completó un equipo para cumplir su compromiso; aunque vendieron cara su derrota, sobre todo, el juvenil arquero Charly Flores de 16 años evitó una goleada mayor con felinas estiradas; Gualberto Pardave del Tecnomin y Kelvin Rosas reforzaron a los selváticos; a los 7’ Villena abrió la cuenta, después recién a los 38’ Brayan Ramos puso el 2 a 0; Víctor Guerra anotó el tercero a los 40’ y a los 46’ Jonathan Huacchillo decretó el 4-0.

Se observó al cuadro yanahuanquino desordenado y sin patrón de juego; incluso sacaron a Ramiro Moscoso para el ingreso de Huacchillo; lo cierto es que con el técnico Humberto Pari no pasa nada, no lo entienden o no se deja entender; los goles se produjeron por la debilidad del visitante. A los 8’ de la final Víctor Guerra anotó el quinto gol; a los 21’ y 25’ aumentó Brayan Ramos, a los 42’ Lucio Casimiro decreta el 8-0 final.