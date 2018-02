Por: Jorge Chávez Hurtado

Independientemente del gran debate sobre la extensión y ubicación en el tiempo de la gran cultura de los Yaros, lo irrebatible es que sus habitantes fueron grandes en sus manifestaciones culturales que se corrobora en su arquitectura y vestigios que testimonian su verdadera grandeza. Legado que nos otorga un rico patrimonio que representa un especial motivo de inspiración para llevar su nombre, con el orgullo mayor, como es el caso del conjunto musical YAROS que convoca a los siguientes jóvenes artistas de reconocida trayectoria y prestancia: Lenin Sabino Gonzales, Álvaro Ortiz Mendoza, Miguel Dueñas Acuña, Mario Mallqui Ponce, Marco Valverde Cárdenas y Javier Raymundo Huerto.

SURGEN EN LOS

ALBORES DEL

PRESENTE SIGLO

Inician su trayectoria en el Festival del Pan en los albores del presente siglo, mérito a su destacada presentación, son invitados para actuar en el Coliseo Cerrado 15 de Agosto al lado del grupo Yawar y del reconocido artista nacional Carlos Prado. En el 2004 hacen realidad sus primeras grabaciones: Dime quién, Me dejaste. Fue suficiente la grabación de estos dos sencillos para posicionarse sólidamente en el firmamento de la música huanuqueña y andina.

AÑORANZA

HUANUQUEÑA

En 2014, el grupo hace realidad la grabación de su disco compacto con diez canciones: Añoranza Huanuqueña (huaino) y La Hoja Desprendida (muliza). Además, en su excelente producción discográfica destacan otras canciones como: Te quiero amor, Dime quién, Popurrí de huainos, Herido de amor, Momentos vividos, No voy a llorar y Perdóname.

LA DIRECCIÓN MUSICAL DESDE LENIN SABINO A MARCO VALVERDE

El grupo musicalmente está muy bien dirigido por el maestro Marco Antonio Valverde. De sus filas han salido músicos que han alcanzado prestancia internacional como Lenin Sabino, primer director del grupo, quien ahora trabaja para una corporación de músicos que interpreta música andina y latinoamericana en los diferentes escenarios de los EE.UU. Lenin ha logrado conquistar el corazón de una joven norteamericana, Emily, con quien ha instituido el grupo The Flying Seeds.

Huánuco es cuna de grandes músicos y el grupo corrobora la afirmación desde su disco compacto y la interpretación de sus canciones, en vivo y en directo, en los diferentes escenarios donde son convocados para cautivar a chicos y grandes con su particular estilo interpretativo.

AÑORANZA HUANUQUEÑA

Canta: Yaros

(Hablado)

De tus encantos de ayer

Hoy solo quedan recuerdos

Añoranza huanuqueña

Noches de luna plateada

romances y serenatas,

barrios de bellas paisanas

leyendas y tradiciones.

Arroyitos entre surcos y empedrados,

tejados de arcilla piel ya se ausentaron

guayabos y chirimoyas olvidados;

de tus encantos de ayer hoy solo queda

bellos recuerdos de amor tierra querida.

Olor de huertos floridos, suspiros y serenatas,

la chicha dulce y madura en carnavales,

huaynito zapateadito en san Cristóbal

suspira mi corazón que te recuerda.

El calicanto de amor también suspira,

pueblo de antaño, adiós Huánuco mío.

(Hablado)

Como las nubes pasajeras que se van,

como las aguas de un rio que ya no volverán,

mi Huánuco de antaño ya nunca volverás.

Añoranza huanuqueña …

Huallayco de melodías, devoto de patrocinio,

San juan de bravos muchachos en la jarana.

Bendigo con devoción a mi Izcuchaca.

San pedrina cantaré de mil amores.

Las esquinitas de amor también suspiran

pueblo de antaño, adiós Huánuco mío.

Siempre añoraré, tiempos que disfruté

como nubes pasajeras que se va y se va;

como las aguas de un río ya no, no volverá,

como nubes pasajeras que se va y se va,

como las aguas de un río ya no, no volverá.