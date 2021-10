Carlos Bonavides organizó recolecta para apoyar a Laura Bozzo y no encontró receptividad

La conductora peruana Laura Bozzo, quien esta enfrentando problemas con la legales por el delito de fraude fiscal. Podría enfrentar una pena de entre 3 y 9 años de cárcel. El magazine mexicano Sale el sol, de Imagen Televisión, reprodujo las declaraciones Carlos Bonavides. El conocido actor mexicano, trató de ayudar a Bozzo, recolectando dinero para los gastos legales, no encontrando receptividad.

Un mes atrás, el 2 de setiembre, el actor mexicano, conocido por su papel de Huicho Domínguez en la telenovela El premio mayor (1996) junto a Laura León, aprovechó una entrevista en el canal de YouTube Ernesto Buitrón News para iniciar una colecta a favor de la presentadora del programa Laura en América, quien fue su compañera en el reality show Las estrellas bailan en Hoy

“Podemos hacer un festival, algún movimiento. ¿Por qué no ayudarnos entre nosotros? Ella es una persona que le dio mucho rating al programa. Con lo que podamos todos cooperar”, dijo muy entusiasmado en ese entonces.

Ahora, un mes después, Carlos Bonavides reveló que ninguna persona se sumó a su iniciativa por Laura Bozzo. “No, nadie me ‘peló’ en la colecta. No tuve ninguna respuesta”, declaró al programa Sale el sol.

Asimismo, recalcó que no mantiene contacto con la conductora ni conoce su paradero.

“Yo a la señora Laura no la he visto para nada, no he tenido comunicación con ella, no sé exactamente cuál sea su destino ni su paradero, lo que siempre le he deseado es buena suerte, que arregle su problema porque es una compañera, una dama que yo respeto y que yo admiro”, concluyó.

Antecedente

La Fiscalía General de la República (FGR) cree que Bozzo vendió el inmueble para pagar una deuda, con lo que incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.

Al no presentarse voluntariamente en el penal del municipio de Almoloya de Juárez, en el céntrico Estado de México, un juez federal ordenó el pasado 18 de agosto la captura de la presentadora, quien está en paradero desconocido.

La defensa de Bozzo intentó frenar la orden de arresto alegando problemas de salud de la presentadora, pero la petición fue rechazada por el juez.

Según medios locales, su abogado, Diego Ruiz, explicó que la presentadora “está bastante gravita”, pues sufre un enfisema pulmonar muy avanzado debido a su adicción al tabaco, además de una depresión diagnosticada.