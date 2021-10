NASA: ¿Qué es la Misión Lucy?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lanzó el día de ayer la sonda espacial conocida como Lucy un proyecto de la agencia gubernamental cuyo principal objetivo es la de estudiar cinco asteroides que se encuentran cerca de la órbita del planeta Júpiter. Esto es todo lo que se sabe al respecto de la sonda Lucy y su peculiar misión espacial.

Una misión que homenajea dos cosas: una canción y un descubrimiento fósil

La sonda denominada Lucy toma su nombre en honor a dos fenómenos en la tierra: el primero por la canción de los Beatles “Lucy in the Sky With Diamonds” (de ahí la imagen de un diamante en el logo del cohete) y del descubrimiento de los restos fósiles de “Lucy”, el esqueleto de la homínido de la especie Australopithecus afarensis.

De acuerdo con la misma NASA, Lucy viajará cerca de 6.400 millones de kilómetros durante un periodo de 12 años, pero volverá a la órbita de la Tierra en tres ocasiones para recibir ayuda gravitatoria y de esta manera puedan lanzarla por el camino correcto nuevamente.

¿Qué busca la sonda de la NASA Lucy?

Por otro lado, la NASA menciona que la misión es llegar hasta la órbita espacial de Júpiter para estudiar los asteroides troyanos que se encuentran a su alrededor. La importancia de dicho estudio es debido al hecho de que los asteroides son restos de la formación del universo y esto podría explicar varias dudas que se tiene respecto al origen de los planetas y también una idea sobre cómo llegó el agua a la Tierra y en qué cantidad y estado físico se encuentra el agua en otros cuerpos del espacio exterior.

Los asteroides que Lucy visitará toman los nombres de héroes de La Ilíada de Homero: Eurybates, Queta, Polymele, Leucus, Orus, Patroclus y Menoetius y será la primera vez que la humanidad tendrá imágenes en alta resolución de estos asteroides, gracias a las cámaras y generadores de rango amplio de Lucy.