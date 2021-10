En honor a Maradona crean en la Argentina el ‘Maradolar’

A pocos días de cumplirse un año de la muerte de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona. El cúal falleció tras sufrir un paro cardíaco el 25 de noviembre de 2020, nace la primera criptomoneda dedicada a su figura: el $Maradolar.

Su prelanzamiento tendrá lugar dentro de 12 días, es decir, poco antes del 61.º aniversario de Maradona. Que nació el 30 de octubre de 1960, según la página web de este nuevo activo digital. Lo definen como “la primera criptomoneda popular”. Indicó Actualidad RT.

“Sin riesgos”

“Una moneda hecha a medida para que puedas entrar al mundo de las criptomonedas de forma sencilla y sin riesgos”, reza la descripción. “Queremos construir una alternativa al peso para que puedas comprar y vender con tranquilidad”, añadió.

La página indica que el token, que está asentado en la red Binance Smart Chain, servirá para comprar bienes y servicios, realizar donaciones o recibir recompensas por contribuciones a la comunidad y al desarrollo de infraestructuras.

Asimismo, señala que en esta primera etapa se repartirán aleatoriamente 10.000 unidades de la criptodivisa a 10.000 personas que se registren antes de la fecha de lanzamiento. Para ello solo es necesario facilitar una dirección de correo electrónico y una de una billetera crypto.

¿Cómo funcionará?

“No hay riesgo de perder dinero”, asegura el sitio web, argumentando que se distribuirán a través de un “airdrop” hasta que haya 100.000 usuarios activos.

Asimismo, aclaran que no es necesario invertir capital para adquirir Maradolares. En este sentido, explican que inicialmente el $Maradolar no cotizará en las casas de cambio virtuales, por lo que no tendrá precio. Cuando se alcance la cifra de usuarios activos deseada, se le inyectará liquidez en un par resultante USD/$MDL y el precio del activo se lo asignará el mercado en base a la oferta y la demanda.

Por último, afirma que el objetivo del proyecto es acercar el mundo crypto a la “economía informal” y “obtener una moneda independiente en un país con alta inflación, por momentos en ‘default’ restringido y con una alta emisión”.