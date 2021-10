Los Russo y Marvel Studios podrián sorprender al público nuevamente

Los hermanos Russo entendieron bien la responsabilidad que tenían con las dos últimas cintas de los Vengadores. “Infinity War”, por un lado, cambió los papeles de los personajes y mostró la gran travesía de Thanos para poder conseguir las gemas del infinito y así eliminar a la mitad de la vida del universo Marvel.

En contraste, “Avengers: Endgame” buscó reunir a los héroes restantes y buscar una solución al problema, el cual a su vez sirva como inicio a muchas más películas en el UCM. De esta manera, los Vengadores viajaron al pasado para reunir las gemas y revertir el efecto del chasquido.

Hasta el momento, ha sido el proyecto más ambicioso de los hermanos Russo y de Marvel Studios. La gran pregunta que se comparte en los foros de fans de estos superhéroes es si se volverá a contactar a los Russo para un nuevo proyecto.

En el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, se explica que ambos directores están ‘casi retirados’ del UCM tras “Endgame” pero todavía guardan la esperanza de que Kevin Feige los llame.

“Nos reímos mucho y eso es lo importante”, comenta Joe Russo en el libro. “Tenemos un sentido del humor muy similar y pasamos mucho tiempo haciendo bromas entre nosotros, y pasamos mucho tiempo juntos (…)”.

Estos buenos momentos regresarían más pronto de lo esperado. El libro añade que “existe la expectativa de que algún día volverán a trabajar con Marvel Studios” en otro proyecto.

Recordemos que los Russo estuvieron a cargo de “Capitán América: el soldado de invierno”, “Capitán América: Guerra Civil”, “Infinity War”, y “Endgame”. Todas estas producciones ya están disponibles en Disney Plus.

Los hermanos Russo

Anthony Russo ( 3 de febrero de 1970) y Joseph V. Russo ( 18 de julio de 1971) son dos hermanos directores, productores, guionistas y ocasionales actores de cine estadounidenses. Han dirigido la mayor parte de su trabajo en forma conjunta, y en ocasiones también trabajan como productores, guionistas, actores y editores.