1.000 millones de reproducciones en YouTube lleva la canción “Hips Don’t Lie” de Shakira

Shakira está de celebración, pues su canción Hips Don’t Lie llegó a más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube, una cifra histórica para este tema musical que muestra muchos aspectos de la cultura barranquillera en el video y que, además, en 2006 fue tan exitoso que la llevó a presentarse en la final del Mundial de Fútbol de Alemania en el estadio de su capital, Berlín, antes del juego que disputaron Francia e Italia.

“¡Acabo de oír que Hips Don’t Lie ya tiene mil millones de reproducciones! ¡Increíble! Un beso a todos los que la han hecho crecer y a @wyclefjean por ser crucial en esta canción y el responsable de que hasta hoy cuando digan mi nombre lo hagan dos veces”, escribió Shakira en su cuenta de Instagram, en donde también publicó una parte del video.

La cantante colombiana resalta en su publicación de redes sociales que Wyclef, quien la acompaña en el tema musical, la nombra dos veces en la canción, un estribillo que se quedó entre las personas y siempre repiten “Shakira, Shakira”. Esto lo aprovecharon sus seguidores para enviarle mensajes a través de su publicación: “¿Cómo se llama? Bonita, Shakira, Shakira”, publicó la cuenta @klaudilicius100 mientras que @sioalexisvm le escribió: “No decir Shakira Shakira es una falta de respeto”.

La traducción de Hips Don’t Lie es “las caderas no mienten” y lo que tampoco es mentira es el éxito de la cantante, quien lleva más de dos décadas de grandes triunfos en la industria de la música, con esta canción y muchas más de su amplio repertorio, entre las que cuenta varios géneros, demostrando que es una intérprete muy versátil.

1.000 millones de visualizaciones en YouTube

El tema musical Hips Don’t Lie hace menciones de Barranquilla y en su video se ven las costumbres y los atuendos del Carnaval de esta ciudad, el cual es la principal fiesta del lugar donde nació la cantante. Esta fiesta quedó plasmada en el video que ahora tiene más de 1.000 millones de visualizaciones en YouTube, una cifra importante para la carrera musical de la colombiana.

“La razón por la que le puse nombre a esa canción es porque, cuando estoy en el estudio, sé cuándo una canción está lista y se puede sacar del horno, y es exactamente cuando mis caderas comienzan a moverse, cuando mi cuerpo reacciona físicamente con una canción, lo sé, si es una canción de baile, está terminada”, contó Shakira en una entrevista con The HufftPost.

En palabras recogidas por Sónica MX en las que narra el origen del tema musical que 15 años después se sigue escuchando con mucho éxito en las plataformas musicales como YouTube, entre otras, la barranquillera sigue arrasando con cada canción que saca al mercado.

El portal publicó además que Hips Don’t Lie es una versión de la melodía Dance Like This, que hizo Wyclef Jean, el compañero de Shakira en la canción, pero en el año 2004 para la banda sonora de Dirty Dancing: Havana Nights. Luego, los dos se juntaron y le hicieron algunos arreglos en la letra y el ritmo, logrando una de las canciones más exitosas de la colombiana y del rapero haitiano.

as caderas no mienten no pasa de moda y en otras redes sociales también es exitosa. En TikTok, por ejemplo, muchas personas de diferentes rincones del mundo han utilizado esta canción para hacer sus videos, ya sea bailando, cantando, ejercitándose o haciendo cualquier otra actividad al ritmo de la exitosa canción.