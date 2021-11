La participación de Michel Brown en Pasión de gavilanes 2 es un hecho

“Estamos felices, no sé cómo explicarlo. Éramos muy chiquitos cuando grabamos la primera vez. Y, casi 20 años después nos encontramos en un lugar supercómodo. Yo creo, que muy cómodo como personas cada una de nosotras, por lo menos las hermanas. También nos sentimos muy cómodas juntas.

Yo sí siento que es como una relación de hermanas, no sé cómo decirlo. Imagínense lo que es 18 años después, o sea es como un reencuentro con un familiar. Gente que no ves hace mucho tiempo, pero que tienes mucha historia con esa person. Hay un cariño enorme y es bien bonito”, expresó la actriz colombiana. Sobre el emotivo reencuentro vivido con sus compañeros de escena.

“Yo sé que todos ustedes tienen una expectativa con respecto a lo que hicimos en la temporada 1, pero recuerden que esto es una visión del escritor, cómo él visionaba un proyecta o esta familia cómo evolucionaba, entonces ya no se trata de nosotros 6, ahora se trata del clan, o sea de un gran mundo gavilanes en donde hay buenos, hay malos, hay música, hay venganza, hay muchas cosas…”, explicó la inolvidable Norma Elizondo. “El gran protagonista, creo yo, es la historia. Es una historia grande en donde ya no se centra solamente en las parejas”, agregó.

Respecto a la ausencia de varios personajes importantes de la primera temporada, la actriz señaló que no van a estar todos los universos de la historia original en Pasión de gavilanes 2.

La familia de Dínora por supuesto no está porque ese personaje ya falleció. Entonces esa familia desaparece. La familia de Leandro no está, o sea esa familia por libreto no existe. Nunca existió, nunca se escribió.

Esta historia fue concebida hace más de un año, casi dos años, o sea no estaban concebidas ciertas familias desafortunadamente. Nunca podrían haber llamado a personajes, que pertenecían a esas familias. Porque no están en el libreto”, aclaró.

“Así que no es un tema de si no llamaron a tal actor, no, es un tema de de libreto. Lo que concebió en la mente el escritor hace unos años, no existía esa familia”.