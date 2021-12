Salud Sexual || El término ‘Queer’ a qué hace referencia

El término Queer, es utilizado para designar a aquellas personas que no son heterosexuales o cisgénero. En realidad son aquellas personas que rechazan ser clasificadas por sus prácticas sexuales o su género. Quieren vivir sin que les etiqueten, al no identificarse, no limita su experiencia como persona.

¿Qué es Queer?

El término Queer en inglés significa “raro, extraño, inusual”. Como verbo en forma transitiva se emplea en el sentido de “frustrar, perturbar”. En un principio se usaba como un insulto para las personas de estética diferente a la habitual. O directamente para referirse a las personas “amaneradas”.

Más adelante el concepto fue asumido para reivindicar el orgullo de ser diferentes frente a la normalización de las personas cisgénero y cisexuales (conformes con su sexo y con su género).

Así, la “q” de queer fue incorporada a las siglas lgbtttiq (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y queer).

Al contrario que las personas que siguen las normas de género, otras cuestionan las etiquetas y los roles socialmente impuestos. Tanto en relación con la identidad sexual y la identidad de género. Como cuestionando las categorías referidas a la orientación sexual.

Teoría Queer

Se denomina Teoría Queer, al conjunto de postulados que defienden estas ideas sobre el género y la sexualidad.

Dentro de la Teoría Queer destacan algunas autoras como Judith Butler y su libro “El Género en disputa

Feminismo y la subversión de la identidad”. En él habla de la teoría de la heterosexualidad obligatoria. Y, de la performatividad (actuaciones y estética de cambio de roles. Para cuestionar y subvertir, el orden simbólico de las categorías “sexo/género”, “masculino/femenino”. “Hombre/mujer”, “heterosexual/homosexual”).

En América Latina, los textos estadounidenses de la Teoría Queer no han estado exentos de críticas. Pese a luchar contra la norma, su complejidad aleja a muchas mujeres, relegan a este movimiento a la comunidad lgbt y al sector académico.