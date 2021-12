Spider-Man: Sin Camino A Casa: preseleccionada al Óscar

Los fanáticos del Hombre Araña han tenido unos días muy emocionantes desde el estreno de Spider-Man: Sin Camino A Casa. Es increible, la cantidad de aplausos y lágrimas que han dejado en las salas de cine los creativos ya han premiado suficiente a los creativos, la verdad es que la temporada de premios se acerca y varias producciones recibirán reconocimientos.

Los preseleccionados en varias categorías de los Premios de la Academia han sido anunciados, y la cinta dirigida por Jon Watts se encuentra nominada en dos: Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. La lista no tiene todas la categorías, así que podría haber más sorpresas cuando se den a conocer, pero debemos tener presente que sólo es una lista de preseleccionados.

Sin duda, hay competencia y no es seguro que Spider-Man: Sin Camino a Casa sea nominada, y menos aún de que vaya a ganar. Pero donde ya ganó es en la taquilla y en el corazón de los fans. Hace poco se dio a conocer, que logró romper récords y posicionarse como la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Durante su fin de semana de estreno, y a pesar de que seguimos en la pandemia, todo indica que seguirá rompiendo récords de taquilla la próxima semana.

Los fanáticos se llevaron grandes sorpresas, sobre todo por la aparición de los villanos de las sagas de El Hombre Arañ. El Sorprendente Hombre Araña, y el regreso de los actores que les dieron vida. El más destacado, y del que se ha hablado mucho en las redes sociales fue el Duende Verde, interpretado por Willem Dafoe.

En el caso de Dafoe y Molina, sus villanos habían destacado en sus respectivas películas. Pero el Electro interpretado por Foxx, no había sido muy bien recibido por fans y críticos. Así que esta fue la oportunidad de redimirse. Spider-Man: Sin Camino a Casa, se encuentra actualmente en cartelera. En unos meses llegará al streaming, pero se sabe que no llegará a Disney Plus.