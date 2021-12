La variante ómicron: Los tapabocas de tela no son confiables ante esta nueva variante

Sin duda alguna, la presencia de la variante ómicron del coronavirus, ha desatado una nueva preocupación entre las autoridades sanitarias del mundo. Debido a que se trata de una variación altamente contagiosa. Y, por ende se puede propagar rápidamente por todo el mundo.

Ante este panorama, varios expertos han comenzado a recalcar la importancia de que las personas endurezcan las medidas de autocuidado que toman ante el riesgo de contagio. En esta sentido, los especialistas han manifestado que el momento de reconsiderar el uso de los tapabocas de tela como una barrera ante el virus.

De acuerdo con la doctora Leana Wen, profesora visitante de políticas y administración de la salud en la Escuela de Instituto Milken de la Universidad George Washington, ante la variante ómicron los tapabocas de tela no son más que “decoraciones para el rostro”.

Tapabocas de tela puede usarse encima como una barrera

La especialista recalcó que las personas necesitan de una mascarilla de al menos tres capas, por lo que el tapabocas de tela puede usarse encima como una barrera extra de protección. Wen recordó que estos tapabocas son desechables y se pueden adquirir en farmacias, supermercados y tiendas.

La doctora Wen recordó que las personas deberían procurar usar tapabocas KN95 o N95 cuando se encuentren en espacios cerrados o con muchas personas. Dichas mascarillas brindarían una mejor protección ante el virus, porque sus materiales (fibras de polipropileno), crean una barrera mecánica y electrostática que obstaculizan el paso de partículas diminutas entren en la nariz o la boca.

Por esta razón, la experta destacó que el tapabocas se debe ajustar bien al rostro para que cumpla adecuadamente su función.

¿Lavar máscaras de tela es adecuado?

Cabe recalcar que durante la primera fase de la pandemia los tapabocas N95 eran de uso prioritario para el personal de la salud que estaba atendiendo la emergencia sanitaria, por esta razón muchas personas acudieron al uso de mascarillas de tela para protegerse.

No obstante, los especialista ahora sostienen que es un gran error el usar tapabocas de tela lavable y transpirable, pues el hecho de que no sean desechables y que no cuenten con una optima capacidad para filtrar micropartículas las hace inútiles ante el covid-19.

Importancia de que las personas endurezcan las medidas de autocuidado

