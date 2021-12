Han pasado apenas dos semanas desde su estreno, pero Spider-Man: Sin Camino A Casa – ya es la película más taquillera del año. Luego de un sorprendente debut y con la cartelera libre de otros esperados blockbusters, era una cuestión de tiempo hasta que el Spider-Verse consiguiera romper la marca como el filme más exitoso de 2021 y que lo hiciera incluso sin necesitar de la audiencia china y pese a las preocupaciones por la más reciente variante del coronavirus.

Rebasado los US $1,160 millones de dólares

De acuerdo con Deadline, la taquilla mundial de Spider-Man: Sin camino a casa ya ha rebasado los US $1,160 millones de dólares. Esto la pone por encima de The Battle at Lake Changjin y Hi, Mom, las dos películas chinas que previamente ocupaban ese lugar. De igual manera, con esa cifra se vuelve el filme más rentable de Sony, el estudio que tiene los derechos del personaje con su entrega anterior, Spider-Man: Lejos de casa, en la segunda posición.

Al mismo tiempo, se ha convertido en la película de Spider-Man más exitosa de todas. Esto no es una sorpresa dado que la gran anticipación por verla respondía a la aparición de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes han dado vida al personaje anteriormente en sus propias franquicias del famoso superhéroes de Marvel. En todo caso, ha vuelto a despertar la manía por Peter Parker y su alter ego.

Aunque el año vio la reapertura de cines en la mayoría de los mercados, la taquilla sigue apenas recuperándose de la devastación que provocó la pandemia. Sólo producciones de los grandes estudios, y películas que forman partes de grandes franquicias, han podido sorprender con sus ventas de boletos. Se espera que Spider-Man: Sin Camino A Casa – siga con sus ganancias y que lo haga particularmente cuando eventualmente se estrene en China.