El deportista Tristan Thompson él ex de Khloé Kardashian reconoce publicamente paternidad

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor de cabeza y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado estos años. Mis acciones definitivamente no se alinean con cómo te veo. Te respeto y te amo muchísimo, a pesar de lo que puedas creer. Otra vez, realmente lo siento”, agregó Thompson.