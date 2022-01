Últimas opciones actualizadas para el 2022 de WhatsApp Plus

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en el mundo. Tanto así, que a pesar de que no está autorizada la actualización de WhatsApp Plus, esta ha sido descargada por miles de usuarios. Los mismos, que desean dar un toque de personalidad a sus chats.

Para 2022 WhatsApp Plus sigue vigente

La aplicación ha llegado a su versión 18.90.0 con nuevas novedades. Según el portal web de la tecnología al alcance de todos. El Grupo Informático, informa que el desarrollo de esta alternativa, de la aplicación de mensajería es muy rápida. Y, por eso, cada semana tiene algo que cambia, así sea de forma mínima.

La primera novedad del año de este modo de WhatsApp para Android, se da con la opción de un nuevo filtro para los estados. Al igual que en redes sociales como Instagram, esta aplicación tiene la opción para subir un estado en historias. Por lo que será un plus diferenciador, la opción de tomar una fotografía con un filtro automático.

Varias de estas fallas quedarán atrás

Por otro lado, WhatsApp Plus tiene varios errores en comparación con la versión oficial 2.21.19.21, propiedad de Meta. Puede llegar a suceder que los chats no sean enviados o fallan algunas interacciones. Sin embargo, en la búsqueda por mejorar la experiencia de usuario varias de estas fallas quedarán atrás, según el portal tecnológico.

Otro de los datos compartidos tiene que ver con el nombre de la aplicación Plus, pues se estima que será catalogado como WhatsApp Plus 2022, versión lanzada el 30 de diciembre de 2021 y que ha empezado a adquirir un gran número de nuevos usuarios.

La extensión de software que modifica a la versión original de WhatsApp no está disponible en la tienda de aplicaciones de Android, por eso, las persona que ya tienen la versión plus realizan una actualización automática, pero quienes quieren probar esta opción deben instalar un APK (utilizado para descargar paquetes) externo a Google Play en Android.

Es importante recalcar que la utilización de aplicaciones no oficiales puede hacer que el usuario pierda temporal o definitivamente su cuenta. Así lo advierte El Grupo Informático. En la política actual de WhatsApp, se menciona que no está autorizado el uso de software de terceros. Sin embargo, WhatsApp Plus ha estado en funcionamiento durante un tiempo prolongado. Y, aún sigue funcionando como un desarrollador externo de la app oficial.