Salud Sexual || ¿Te has topado con una mujer tóxica?

Aveces en una relación hay discusiones muy seguidas, pero estás ahí porque la persona que tienes como pareja es tan hábil que después de que pasa el drama, ella logra volver a enamorarte, pero esto es un círculo vicioso. Una mujer celosa te hace creer que te cela porque te ama, pero en realidad no comprende el sentido de libertad.

Una mujer que es tóxica y controladora, te está mandando mensajes durante todo el día, quiere saber qué haces, dónde estás, con quién estás y si no contestas en el tiempo que ella estipula, te hace un drama, al punto de que te hace sentir culpable.

“Te llamé mil veces y no contestastes”

Si esta expresión te suena familiar es porque estás dentro de una relación tóxica en donde ella quiere tener el control de ti, de tu tiempo, de tu espacio y es quien decide si puedes tener amigos o no.

Una mujer tóxica, celosa y controladora, lo primero que hace es pedirte las contraseñas, te hace ver que es una prueba de amor que necesitas pasar, es astuta para lograrlo y puede utilizar sus encantos.

Este tipo de mujeres, que se conducen con baja autoestima, son inseguras y tratan por todos los medios de intimidar a la pareja para que sienta que ella tiene el control de la situación. En las discusiones, ellas tratan siempre de sentir que ganaron, y si ven que no ceden, se hacen pasar por víctima.

Una mujer tóxica ve la infidelidad hasta en la sopa

“Y si la pareja desarrolla un apego a una mujer dominadora, difícilmente se podrá salir de ese círculo tóxico y vicioso”.

Con poco que no la atiendas, es suficiente para que su mente haga una historia de infidelidades, te hace sentir que no la quieres y que por eso no estás al pendiente de los cien mensajes que te hace en el día, las llamadas, incluso te puede llorar y sentirse ofendida.

Son perversas, siempre tienen un fin, se aferran tanto a la pareja que no quieren ni que respire si ella no les da permiso, controla su celular, sus redes sociales, incluso los alejan de las familias, no les permiten salir con amigos.

Checan el kilometraje de tu carro, el perfume, tu ropa, se la pasan buscando que no haya ninguna alteración en tu vida porque luego piensan que estás con otra mujer.