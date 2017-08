Ever Merino, ciclista huanuqueño que triunfa en Lima

Ever Merino Vera es un joven huanuqueño que ha hecho del ciclismo un medio de vida. Actualmente corre profesionalmente en el club Racing Team León en el cual militan los mejores ciclistas del país e incluso tiene en sus filas a ciclistas extranjeros.

Desde muy joven Merino destacó en este deporte y como aquí no había competencias ni apoyo se fue en busca de nuevos horizontes. Por sus condiciones fue contratado por clubes de Lima, Arequipa, Huancayo, logró muchos lauros, compite en eventos internacionales en el país y en extranjero, integra la selección nacional de ciclismo de la Federación Peruana, ha competido en sudamericanos, bolivarianos y eventos de diferentes calendarios de otros países.

Volvió a competir a Huánuco después de tiempo, ya que el año pasado lo hizo en la prueba por el aniversario de la ciudad como el último fin de semana; se prepara para otros eventos como la vuelta a Iquitos en setiembre, que lo ganó el año pasado. Vino para dar realce a esta prueba por el aniversario de nuestra ciudad. Felicidades Ever Merino.