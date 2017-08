Cayumba reclamará por presunto error aliancista

En comunicación con Ahora Deportes, el presidente del cuadro granate, Miguel Meza Malpartida, expresó su disconformidad por la derrota y por un presunto mal manejo del arbitraje por parte de la CODAR Huánuco. Meza dijo que la CODAR designó una terna que no dirigió bien y perjudicó al equipo local. Señaló que habiendo mejores árbitros en Huánuco, designaron a una chica en avanzado estado de gestación y su pareja como jueces de línea, quienes fueron condicionados para perjudicar a Cayumba. “En la CODAR ya no está el Prof. Pollo y precisamente para este partido lo ponen a Fidel Silva”, señaló.

De otro lado, Meza expresó que Alianza UDH alineó al jugador Juan Cámara, quien habría sido expulsado en Uchiza ante Santa Lucía. “Cámara fue expulsado en Uchiza, amigos de Tocache que vieron el partido me contaron que vieron la expulsión. El mismo entrenador Nifflin Bermúdez dijo en declaraciones que no iba a poner a Cámara y que esperaba lo que resuelva la comisión de justicia. Estoy esperando las fotografías y videos del partido de Uchiza y con esas pruebas voy a interponer el reclamo mañana mismo (hoy), dijo Miguel Meza.