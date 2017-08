Dirigentes de La Punta resentidos

El presidente del club La Punta, Jhons García Urbina y el entrenador Andy “Kukín” Flores, llegaron a la redacción de Ahora Deportes para expresar su disconformidad y resentimiento contra lo que consideraron una falta de solidaridad y apoyo de parte del León de Huánuco y de la Liga Departamental en momentos en que el club umarino atraviesa una situación crítica al haberse quedado prácticamente sin equipo luego del accidente en el que quedaron heridos seis jugadores titulares.

“Hemos tenido un reunión con el Sr. Lucio Alva quien se lava las manos diciendo que va a consultar a Lima y que el León debe dar su consentimiento. Él no dispone nada. El Sr. Juan Picón y el delegado Mori lo único que dijeron es no, no quieren postergar más días. No tienen sensibilidad ni hay espíritu solidario como debe ser con dos instituciones deportivas. Nosotros proponíamos jugar el 13 y el 20 pero León y la Federación no quieren. Incluso hablé con el Dr. Luis Picón y me dijo que no sabía nada”, dijo García.

Por su parte, Andy Flores dijo que su plantel era muy corto, tenían 15 jugadores, pero con los seis lesionados solo se han quedado con nueve de los cuales solo seis son titulares. Añadió que en la Liga de Panao han inscrito a Guardia del Grau, Víctor Flores del Tarapacá y Sarcey Fuentes que estuvo en León y además hoy llegarían tres limeños cuyos documentos ya están en la Federación.

“No le tenemos miedo a León, con nuestro equipo completo le ganamos, pero vamos a jugar con lo que tenemos para cumplir con nuestra responsabilidad, me extraña la actitud de León y de la Federación de no apoyarnos en nada. Con los jugadores que hemos inscrito le vamos a hacer la pelea”, señaló.