Cerrarán mercado de abastos de T. María

Por la inoperancia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, que de un tiempo a esta parte no realizó ningún trabajo para prestar seguridad a los miles de vecinos que concurren diariamente al mercado de abastos, este sería clausurado por no reunir las más mínimas condiciones de seguridad. Harry Bardales López, gerente de Servicios Públicos, dio a conocer que tras una inspección realizada por Defensa Civil, lo declaró lugar de alto riesgo, por lo que puede ser clausurado en cualquier momento.

Señaló que se ha procedido a identificar y notificar a los puestos de venta del interior del centro de abastos que no cumplen con las condiciones necesarias de seguridad y garantía, que en el más breve plazo los remodelen y obligatoriamente cuenten con extinguidores.

Finalmente en un recorrido por diferentes sectores de ese centro de abastos, se notó una gran cantidad de conexiones de cables eléctricos e instalaciones irregulares y una cantidad considerable de cartones acumulados encima de los puestos ubicados en el primer piso, a esto se suma la cantidad de ambulantes que impiden el libre paso de los compradores.