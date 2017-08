Fidel Silva aclara al presidente de Cayumba

Fidel Silva, coordinador de la LDFH y presidente de la CODAR Huánuco dijo que las declaraciones del presidente del club Unión Cayumba son antojadizas y están fuera de lugar con respecto al arbitraje y a la designación de la terna que dirigió el partido ante Alianza Universidad.

“Para el veedor y para muchos que vieron el partido, el desempeño del árbitro Isaac Huayanay y de los jueces de línea estuvo dentro de lo normal, nadie es infalible pero consideramos que el arbitraje no perjudicó a ninguno de los equipos” expresó.

“No nos consta que los jueces de línea sean pareja y tampoco que la señora se encuentre en estado de gestación, no sé de dónde habrá sacado esa información el Sr. Meza. En todo caso eso no está prohibido ni tiene nada que ver con su designación en la terna así como su desempeño durante el partido”, aseguró Fidel Silva. Asimismo, sobre su designación como presidente de la CODAR dijo es una decisión de la Liga Departamental porque consideraba que era necesario, aunque no le haya gustado a Miguel Meza.

Con respecto a la presunta falta de alinear al jugador Juan Cámara, Silva informó que en Uchiza, en el partido de vuelta entre Santa Lucía y Alianza UDH, fueron expulsados Alexis Guillén Ramírez del equipo local y Elber Zambrano Silva del cuadro azulgrana. Añadió que Juan Cámara no figura ni con tarjeta amarilla en ese partido y por lo tanto estaba habilitado para jugar ante Cayumba.

De otro lado, Silva aseguró que el club Cayumba está en su derecho de reclamar lo que crea conveniente, ya que el reglamento lo faculta. “Si presenta las pruebas y fundamenta bien su reclamo, pasará a la comisión de justicia para que resuelva como corresponde”, concluyó.