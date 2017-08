Alianza UDH enfrenta a Unión Cayumba

Alianza Universidad dará la revancha al Unión Cayumba, mañana a partir de las 3.00 de la tarde en el estadio Heraclio Tapia. Será el partido de vuelta del que saldrá el primer clasificado a la Etapa Nacional de la Copa Perú.

En Aucayacu, Cayumba superó el juego aliancista por momentos y lo puso en aprietos por las ocasiones de gol que generó tanto en la primera como en la segunda etapa. Incluso dos disparos de los granates se estrellaron en los palos del arco aliancista, salvándose de claras ocasiones de gol.

En Huánuco la situación será distinta, pero el cuadro azulgrana no debe confiarse ni creer que ya está clasificado porque Cayumba es peligroso como ya lo demostró ante la UNAS con el que perdió de local pero de visita le volteó.

La gente de Cayumba no se siente eliminada y dice que el 1-0 se puede voltear y como lo ha hecho en otras ocasiones, porque en la ida fue superior y solo les faltó el gol. Añaden que mañana volverán tres jugadores titulares que no pudieron jugar en Aucayacu y consideran que con ellos pueden lograr la hazaña.

Por el lado del plantel azulgrana hay tranquilidad total y optimismo por sacar el resultado que les permita clasificar. Aunque tendrá una baja, la de Bashi por acumulación de tarjetas amarillas, podría volver el goleador Cruz y el DT Bermúdez realizaría algunas variantes para neutralizar al rival.