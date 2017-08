Retiran 1000 casos en programa Vaso de Leche son permanentes en Hco.

Desde el año 2015 hasta la fecha se ha efectuado la depuración de 1000 personas del programa Vaso de Leche de la Municipalidad de Huánuco, por diferentes casos como el de comprobar que los beneficiarios rebasaron la edad límite, además en otros caso se comprobó que no se encontraban en condición de pobreza o extrema pobreza, niños fantasmas en algunos casos o por no cumplir el requisito de tener domicilio legal en el distrito de Huánuco, explicó Julio Beteta Santos, que ejerce el cargo de administrador. Esta labor se cumple en coordinación con las presidentas del Comité de Administración y las presidentas de los comités de cada zona que han colaborado en este aspecto apoyados por el Sistema de Focalización de Hogares, determinándose que una persona retirada es reemplazada por otro del mismo sector, pero que necesariamente debe cumplir con todos los requisitos.

Refirió que la población objetivo deberá alcanzar 5500 niños beneficiarios, además de 25 personas con discapacidad con edad máxima de hasta 13 años y que tampoco son atendidos por otro programa y 18 adultos mayores que no están en el Programa Pensión 65. La ración mensual que se entrega es de 911 gramos de avena y tres tarros de leche evaporada de 410 gramos.