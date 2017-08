Alianza UDH clasificó a etapa nacional

Con un empate sin goles terminó el partido de vuelta entre Alianza UDH y Unión Cayumba, ayer en el estadio Heraclio Tapia León, resultado que fue suficiente para que los azulgranas clasifiquen a la Etapa Nacional de la Copa Perú, gracias a su triunfo en el partido de ida de visitante.

Ayer se vio un cotejo que no satisfizo a nadie. Ni Alianza ni Cayumba tuvieron una actuación que mereció ganar, todo lo contrario, el equipo huanuqueño dejó dudas acerca de sus posibilidades en la Etapa Nacional, en la que va a chocar con mejores equipos.

Durante los 90 minutos fue un partido muy disputado y muy parejo. En el primer tiempo, Alianza se atrevió un poco y generó una que otra jugada de gol, pero la mayoría de las veces todos sus ataques fueron desbaratados por la defensa tingalesa que tuvo en sus dos centrales a dos baluartes que no dejaron pasar nada. En la segunda etapa jugó a no perder manejando el resultado de la ida. El ataque azulgrana, que tuvo a Portilla y Cruz en el primer tiempo y a Roach y Barrera en el segundo, fue improductivo. Tuvo ocasiones de gol pero a través de pelotas paradas.

Cayumba mostró buena defensa y recuperación en el medio sector, pero en ataque nunca llegó con posibilidades, salvo un tiro libre que envió Jara y que fue desviado con las justas por Laura.

Alianza UDH espera a León o La Punta para definir el título departamental.