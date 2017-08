Empleado del GorePa amenaza de muerte a su pareja

Un trabajador del gobierno regional de Pasco fue acusado de maltratar físicamente a su ex pareja en el distrito de Chaupimarca. Julio Cierto Flores, quien labora en el área de relaciones públicas de dicha institución fue denunciado por violencia familiar y seria denunciado ante el Ministerio Público.

Según el testimonio de Unise Llana, el padre de su hijo de 4 años llegó a su vivienda en estado de ebriedad, golpeó la puerta y luego la agredió. Agregó que el sujeto inclusive lanzo amenazas de muerte porque ésta se niega a retomar la relación que tenían tiempo atrás.

La mujer decidió realizar la denuncia pública y pidió garantías personales ante temor de sufrir represalias por parte de dicha persona. “Cuando me golpeaba me decía que no iba pasar de este mes que me iba a matar”, mencionó.

Unise, dijo que la denuncia fue presentada ante la delegación policial y espera que las autoridades puedan otorgarle las garantías personales.