Juntos da a conocer nuevas reglas para la afiliación de hogares

Dentro de la Estrategia contra la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, Juntos anuncia la entrada en vigencia de una nueva regla para la afiliación y permanencia de los hogares en este Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, a fin de contribuir con el objetivo de reducir la enfermedad citada.

A partir de ese mes, todos aquellos hogares que deseen afiliarse o reincorporarse al Programa Juntos y cuenten entre sus miembros a niñas o niños menores de 3 años o madres gestantes, deberán presentar una copia de su carné de Atención Integral de Salud del Niño, Carné de Atención Materno Perinatal u otro documento firmado y sellado por el establecimiento de salud que acredite que se realizó el examen o tamizaje de anemia.

Si al momento de la inscripción el hogar no cuenta con la copia del carné que acredite que se ha efectuado el examen de anemia, tendrá un plazo máximo de 60 días para entregarlo, de no hacerlo su afiliación no procederá.

Ante cualquier duda o consulta, los usuarios y no usuarios de Juntos pueden comunicarse desde cualquier parte del país en su Línea Gratuita 18 80.

En Pasco se busca reducir la anemia que supera en la región el 60% en niñas y niños.